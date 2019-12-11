تعليم مكة: اعتداء طالب على زميله مجرد مزحة ثقيلة

نايف السالم(صدى):

علّقت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، على مقطع فيديو ظهر فيه طالبًا يعتدي على زميله بحي الشرائع.

وقال طلال الردادي المتحدث الرسمي لتعليم مكة، أن التحقيق الذي أجرته الإدارة في الواقعة كشف أن المشهد مجرد مزحة.

وأضاف وفقًا لـ «عكاظ»، أنه تم استدعاء أولياء الأمور لاتخاذ الإجراءات التربوية بحق الطالبين، مشيرًا إلى أن الآباء تنازلوا عن اتخاذ أي إجراء.