معهد المحللين الماليين المعتمدين يصدر دراسة جديدة تبحث في الجسور الأخلاقية

نايف السالم(صدى):

تعرض الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين اليوم [دراسة جديدة] تبحث في أوجه الشبه والاختلاف والتحديات المشتركة بين التمويل الإسلامي والاستثمار المستدام والمسؤول والمؤثر وذلك ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط الذي سيُعقد في الرياض. وتتناول الدراسة الصادرة بعنوان [الاستثمار المستدام والمسؤول والمؤثر والتمويل الإسلامي] أًصول هاتين المدرستين الفكريتين الخاصتين بالتمويل وتحدد الروابط التاريخية بينهما وتُعرّف بمجموعة من المفاهيم الأساسية.

وتأتي هذه الدراسة التي نشرها معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لممتهني الاستثمار، في الوقت المناسب وذلك لاستعراضها تحليلًا لهاتين المدرستين المستقلتين والمتصلتين ببعضهما في آن معًا، فلكل منهما اهتمام بالمجتمع والجهات التي تتولى إدارة المال. إذ يعكس التركيز على هذه القضايا مدى اهتمام قطاع الاستثمار الذي ينشط بشكل متزايد في دمج المبادئ البيئية والمجتمعية والحوكمة في عملية صنع القرار المتعلقة بالاستثمار.

وبهذا الصدد، قال وليم طعمه، الرئيس الإقليمي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يشترك الاستثمار المستدام والمسؤول والمؤثر مع التمويل الإسلامي في المبادئ والطموحات التي يرتكز عليها ومع ذلك ما نزال في معظم الحالات نجد هذين النظامين من التمويل مطبقان في عوالم متوازية. واليوم، يحاول كلا النهجين تناول القضايا المجتمعية مثل عدم الاستقرار الاقتصادي وتراجع مبدأ المساواة وغيرها الكثير. ونأمل أن تؤدي هذه الدراسة الجديدة إلى توسيع آفاق المهنيين العاملين في قطاع الاستثمار عبر تقديم منظور يتيح لهم اكتشاف الإمكانيات الكامنة في كلا النهجين، وذلك لأننا نهدف إلى بناء الوعي المؤسسي والمعرفة والخبرة المهنية في أسواقنا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها”.

ويتضمن التحليل ما يلي:

• الاستثمار المستدام والمسؤول والمؤثر وأساليب دمج المبادئ البيئية والمجتمعية والحوكمة، بدءًا من الفحص الإقصائي وحتى اختيار الأصول الأفضل أداءً ضمن فئتها والملكية الفاعلة والاستثمار حسب الموضوع والاستثمار المؤثر ودمج المبادئ البيئية والمجتمعية والحوكمة.

• مبادئ التمويل الإسلامي وارتباطه التاريخي بالاستثمار المستدام والمسؤول والمؤثر.

• الفروق المفاهيمية بين هاتين المدرستين الاقتصاديتين.

• التحديات المشتركة المتعلقة بالموثوقية وانتشار تأثر الاقتصاد بالتوقعات وازدياد مستوى الديون وهيمنة الأنظمة الضريبية المشجعة على الاقتراض واللوائح التنظيمية.

• أمثلة على منتجات الخدمات المالية والشركات التي تلبي معايير المدرستين

• النظر في الدراسات التي تبين ما إذا كان اتباع مبادئ الاستثمار المستدام والمسؤول والمؤثر أو التمويل الإسلامي من شأنه أن يؤثر سلبًا على الأداء المالي

• توقعات حول الوصول إلى نقطة التقاء ما بين المبادئ البيئية والمجتمعية والحوكمة والتمويل الإسلامي

استفادت دراسة الاستثمار المستدام والمسؤول والمؤثر والتمويل الإسلامي من مساهمات مجموعة عمل معهد المحللين الماليين المعتمدين المعنية بالتمويل الإسلامي والتي تضم أفرادًا من حمَلة شهادة المحلل المالي المعتمد من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك البحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلطنة عمان وباكستان.