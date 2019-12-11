وفاة طفل إثر سقوطه داخل منهل بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة بلاغاً عن سقوط طفل سوري الجنسية يبلغ من العمر 5 سنوات داخل منهل بحي شوران متوفي.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أنه تم إخراجه من قبل الغواصين نسأل الله أن يجعله شفيعا لوالديه وأن يلهمهم الصبر والسلوان .