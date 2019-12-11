وفاة طفل إثر سقوطه داخل منهل بالمدينة المنورة
باشرت فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة بلاغاً عن سقوط طفل سوري الجنسية يبلغ من العمر 5 سنوات داخل منهل بحي شوران متوفي.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أنه تم إخراجه من قبل الغواصين نسأل الله أن يجعله شفيعا لوالديه وأن يلهمهم الصبر والسلوان .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88989 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله يشفع به لوالديه ، ويصبرهم على فراقه ..
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 41 دقيقة
نسال الله ان يلعن من تسبب في ان يكون المنهل مفتوح ويتسبب في سقوط الطفل فيه وموته, عليه لعنه الله دنيا واخره وما ادري ليه دايما يتكلمو عن الضحيهويتباكو عليه ويتجاهلو المتسبب في موته وعدم فتح تحقيق في الموضوع كان الموت نتيجه سقوط في منهل مكشوف او صعق كهربائي سكتم بكتم. شي مريب فعلا