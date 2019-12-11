تعويض لـ ماردونا بقيمة 70 ألف يورو في قضية دار الأزياء الإيطالية

نواف السالم(صدى):

قضت محكمة، على دار أزياء إيطالية بدفع تعويض 70 ألف يورو لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا.

ويأتي ذلك بعد استخدامها اسم مارادونا لغايات تجارية سنة 2016، إذ تم الحكم على دار الأزياء بدفع تعويضات أخرى لمارادونا تفوق 13 ألف يورو لتغطية أتعاب المحامين.

من جانبه، قال المحامي أوليسي كوريا: « هذا الأمر جرى من دون الاستحصال على موافقة مارادونا أو الاتصال به».

وأضاف: «دار الأزياء دافعت عن نفسها قائلة إن ما فعلته كان بادرة تكريم لنابولي. هذا البعد كان موجودا بلا شك، لكن كان ذلك عرض أزياء مع بعد تجاري».