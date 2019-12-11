قد تؤدي للانتحار.. خرافات شائعة حول الاكتئاب

أميرة خالد(صدى):

يتعامل البعض مع الاكتئاب على أنه مجرد فترة بسبب تراكم المشاكل والضغوط وسترحل بمفردها، بينما هو مرض مثل باقي الأمراض يلزم متابعته مع طبيب؛ لتلقي العلاج اللازم والمناسب لحالتك.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من زيادة معدلات الاكتئاب في مختلف دول العالم، إذ يبلغ عدد المصابون بالاكتئاب 264 مليون شخص على مستوى العالم، ما يدل على خطورته.

وفي المقابل يوجد عدة خرافات خطيرة شائعة حول الاكتئاب، أبرزها ” الاكتئاب ليس مرضًا حقيقيًا ” ، بينما يعد الدماغ كباقي أعضاء الجسم يمرض ويشفى، وعادة ما يصيبها الأمراض النفسية والعصبية مثل ” الاكتئاب ” ، والذي يعد مرض ناجن عن الخلل الوظيفي والهيكلي في بعض خلايا الدماغ.

أما الشائعة الثانية فتتمثل ” الاكتئاب مجرد حالة شفقة وحزن ” ، بل هو مرض له عدة أعراض تتعدى الحزن والمكوث في السرير، مثل فقدان الشغف والرغبة في أداء المهام، وقد ينصحك البعض ” بشغل نفسك بالعديد من المهام ” حتى تنسى الحزن، ولكن مهما شغلت نفسك لن يختفي الاكتئاب بل سيعيق قدرتك على العمل وبالتالي فقدان الثقة بالنفش وحالة أكبر من عدم الرضا.

” الرجال لا يعانون من الاكتئاب ” تعد هذه الشائعة الثالثة، ولكن في الحقيقة فإن نسبة إصابة الرجال بالاكتئاب تفوق النصف، وتتفوق معدلات الانتحار بينهم بسبب الاكتئاب على السيدات، فهو مرض يصيب جميع الأشخاص بغض النظر عن جنسهم وأعمارهم.

قد يتجنب البعض العلاج من الاكتئاب لدى مختصين، بسبب اعتقادهم أن تناةل مضادات الاكتئاب خطر على صحة الإنسان العقلية والجسدية “، بينما هذه الأدوية مخصصة لتغيير كيمياء المخ في المناطق التي تسبب الاكتئاب فقط، ولا تؤثر على العقل أو الجسم.