خبراء يكشفون أسباب عدم حب النساء تكرار اللبسة مرتين

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء علم النفس أن السبب في عدم رغبة المرأة بعدم ارتداء الملابس مرتين ، يعود الى رغبتها الملحة في الحصول على اعجاب الاخرين والتمتع بانبهارهم بها لان هذا الشيء يسعدها.

وأوضح الخبراء ، دائما تسعى المرأة لان تكون غامضة لا تحب أن يعرفها الجميع ويتوقعوا منها أي شيء منها معرفة ملابسها حتى تحقق عنصر المفاجئة بإطلالة جديدة 100%، فخروجها كل يوم بإطلاله جديدة تفشل تكهن الاخرين بالتنبؤ بإطلالتها وتحقق الانتصار على ذاتها لتبقى سعيدة.

وأشاروا الى أن مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دور كبير في بقاء المرأة على معرفة بكل ما هو جديد في عالم المشاهير والازياء والاطلالات حتى تقتدي بهم، وحسب ما يفسره علم النفس بأن الانسان يتأثر بما حوله فهي تقتدي بالمشاهير ولا تكرر اللبس مرتان تجنبا لاية حوارات التي من الممكن أن تتعرض لها.