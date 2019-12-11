تقنية البنات بالمدينة تنفذ مبادرة خير أمة ( نسمو بعيادتكم )

نايف السالم(صدى):

نفذت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة ممثلة بفريق الكشافة بقيادة القائدة الكشفية / بسمة الردادي ومشاركة المدربة / مريم العلي ، مبادرة (نسمو بعيادتكم 842 ) ضمن مبادرة خير أمة وذلك بإشراف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة .

أُقيمت مبادرة (نسمو بعيادتكم ) يوم السبت 1441/4/10 بمستشفى النساء والولادة والأطفال ، حيث استهدفت المبادرة زيارة الأطفال المرضى المنومين بالمستشفى للاطمئنان عليهم وتقديم الهدايا لهم من منطلق الرحمة والعطاء ، وقد بلغ عدد الأطفال الذين تمت زيارتهم قرابة 100 طفل .

كما قدمت عميدة الكلية أ / فاطمة بولاقي شكرها لمستشفى النساء والولادة والأطفال على تعاونهم وتسهيل تنفيذ مبادرة نسمو بعيادتكم إحدى مبادرات خير أمة .