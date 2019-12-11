وزير الطاقة يرد على توقيع اتفاق نفطي مع قطر: لدينا أكثر من اكتفاء ذاتي

نايف السالم(صدى):

كشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، اليوم الأربعاء، عن مدى إمكانية عقد المملكة اتفاقًا لشراء الغاز من قطر، معلنًا عن مفاجأة كبرى تجهزها المملكة للعالم أجمع في مجال الغاز.

وقال الأمير عبدالعزيز في تصريحات له: ” المملكة لديها الكثير من الغاز، وسنفاجئ العالم بمصادر الغاز التي يمكن تطويرها، سنقوم بالتطوير ومشاركة روسبا في بعض مشاريع الغاز “.

كما أشار وزير الطاقة إلى أن المملكة لديها اكتفاء ذاتي من الغاز، قائلًا ” لدينا أكثر من اكتفاء ذاتي بمصادرنا الطبيعية “.