مهاجم الهلال : طموحنا تشريف الكرة السعودية في مونديال الأندية

ماجد محمد(صدى):

أكد مهاجم فريق نادي الهلال الفرنسي بافيتيمبي جوميز على أن فريقه سيقدم كل مالديه لتشريف الكرة السعودية في مونديال الأندية، مشيراً إلى جاهزيتهم التامة للبطولة العالمية.

ويذكر أن بعثة الهلال،سافرت للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، حيث يواجه الهلال نظيره الترجي التونسي بطل إفريقيا السبت المقبل.

وقال الفرنسي جوميز : ” بداية استعدادنا للمونديال شهد غياب عدد من اللاعبين الدوليين، ولكن في الهلال عليك أن تكون جاهزاً في كل وقت.