أم لطفلين تتزوج من سجادة

لندن(صدى):

أقدمت امرأة على الزواج من سجادتها، وبشكل مفاجئ، التي أطلقت عليها اسم ” مات ” ، على أنّ تقضي بعد ذلك شهر عسل مريح معها في منزلها بمانشستر الكبرى.

وخلال مراسم الزفاف وعدت بيكي، وهي أم عزباء لطفلين، السجادة بالحب والتكريم والرعاية ” حتى يفرق بينهما الموت “.

وقالت بيكي، التي ارتدت فستان زفاف أبيض: ” اشتريت ” مات ” منذ عام تقريبا، وكنت أعبّر عن حبي لها. ما دفع أصدقائي لممازحتي بالقول ” إذا كنت تحبين ” مات ” كثيرا لماذا لا تتزوجيها؟ “.

وأضافت: ” أقضي الكثير من الوقت في الاعتناء بالسجادة، أنظفها وأخرجها عدة مرات إلى الخارج، وأتأكد بأنها ستبدو دائما في أفضل حالاتها- لا أستطيع أن أتخيل حياتي من دونها “.

وتابعت بيكي : ” أنا مهووسة بـ ” مات ” ، وعندما يخلد الأطفال إلى السرير، غالبا ما أستلقي جانبه وأخبره بأفكاري الخاصة. وقبل بضعة أشهر، عندما قال أحد أصدقائي إنني يجب أن أتزوج بالسجادة، قلت ” سأفعل ذلك “. بدا الأمر مزحة في البداية، ولكن سرعان ما صممت على المضي قدما فيه. لا يمكن أن أكون أكثر سعادة، أنا أتطلع إلى قضاء عيد الميلاد مع ” مات ” ووعدت أيضا بأنه على الرغم من أنني سأخطو على ” مات ” من وقت لآخر، إلا أنني لن أسير على أطراف السجادة”.