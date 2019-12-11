بالشراكة مع الغرفة التجارية بجازان.. مركز صحي مخطط 5 يطلق مبادرة صحة وعطاء

نايف السالم(صدى):

تزامناً مع حملة وزارة الصحة #تطوعي_صحة3 دشن مدير شئون المراكز الصحية بالقطاع المركزي الأستاذ عيسى مهاوش بحضور رئيس لجنة المسئولية المجتمعية بالغرفة التجارية الأستاذ محمد عبيري مبادرة صحة وعطاء بمركز الرعاية الصحية الأولية بمخطط5 بمشاركة أعضاء الفرق التطوعية بلجنة المسئولية المجتمعية بغرفة جازان.

وتضمنت المبادرة تقديم الخدمات الصحية التطوعية خلال الفترة المسائية يومي الخميس والجمعة الماضيين من خلال عدة عيادات شملت: عيادة طب الأسرة، عيادة الإرشاد النفسي، عيادة الأسنان، عيادة التغذية، عيادة التثقيف الصحي والأمراض المزمنة، عيادة الإقلاع عن التدخين، عيادة الإرشاد الدوائي، وعيادة هشاشة العظام، والتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية، والتطعيم ضد شلل الأطفال، بالإضافة إلى الخدمات المساندة والمتمثلة باستمرار العمل بقسمي الأشعة والمختبر.

وعبر مدير شئون المراكز الصحية بالقطاع المركزي الأستاذ عيسى مهاوش عن سعادته بما شاهده من سباق محموم للعمل الصحيى التطوعي، مشيداً بالتعاون البناء مع الغرفة التجارية بجازان، مبدياً فخره واعتزازاه بالدور الريادي في العمل التطوعي الذي دأب عليه وتميز به مركز صحي مخطط5.

من جانبه رفع مدير مركز صحي مخطط5 الأستاذ مهند جراد شكره لكافة المتطوعين من منسوبي المركز ، والفرق التطوعية المشاركة وهم فريق وسم للتثقيف والتعزيز الصحي، وفريق كبسولة عطاء، وفريق طبق التطوعي، وفريق ويزدم التطوعي، كما قدم شكره لغرفة جازان لمساهمتها الفاعلة في نجاح مبادرة صحة وعطاء.