  • الأربعاء 11

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. معاناة المعلمين السعوديين بسبب ضعف الرواتب بالمدارس الأهلية

بالفيديو.. معاناة المعلمين السعوديين بسبب ضعف الرواتب بالمدارس الأهلية

بالفيديو.. معاناة المعلمين السعوديين بسبب ضعف الرواتب بالمدارس الأهلية
عادل الحربي(صدى):

قالت حنان الحمد – مستشارة في التخطيط التربوي ، ضعف رواتب المعلمين في المدارس الأهلية قائمة منذ إنشائها ويعاني منها السعوديين أكثر من الأجانب.

وتابعت حنان ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” سيدتي ” ، أول من شغل المدارس الأهلية كانوا غير سعوديين ، فكانت الرواتب قليلة وهذا كان مناسب للموجودين في ذلك الوقت ، ولكن ملاك المدارس استمروا باتباع عقلية قلة الرواتب التي يعطوها لغير السعوديين ويعطونها أيضاً للسعوديين والسعوديات ، وهذا يؤثر فقط علينا .

وأضافت ، يجب أن يعلموا أن هذه الرواتب تناسب الاجنبي ولكنها لا تناسب السعوديين الذين يحتاجون لمتطلبات خاصة وحياة اجتماعية متكاملة ، ولا تقف المشكلة عند ضعف الرواتب فقط بل متطلبات المدارس لا يوفرونها للمعلمين .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *