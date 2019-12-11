بالفيديو.. معاناة المعلمين السعوديين بسبب ضعف الرواتب بالمدارس الأهلية

عادل الحربي(صدى):

قالت حنان الحمد – مستشارة في التخطيط التربوي ، ضعف رواتب المعلمين في المدارس الأهلية قائمة منذ إنشائها ويعاني منها السعوديين أكثر من الأجانب.

وتابعت حنان ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” سيدتي ” ، أول من شغل المدارس الأهلية كانوا غير سعوديين ، فكانت الرواتب قليلة وهذا كان مناسب للموجودين في ذلك الوقت ، ولكن ملاك المدارس استمروا باتباع عقلية قلة الرواتب التي يعطوها لغير السعوديين ويعطونها أيضاً للسعوديين والسعوديات ، وهذا يؤثر فقط علينا .

وأضافت ، يجب أن يعلموا أن هذه الرواتب تناسب الاجنبي ولكنها لا تناسب السعوديين الذين يحتاجون لمتطلبات خاصة وحياة اجتماعية متكاملة ، ولا تقف المشكلة عند ضعف الرواتب فقط بل متطلبات المدارس لا يوفرونها للمعلمين .