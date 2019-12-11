هيا الشعيبي تتفوه بلفظ خادش بعد تعرضها لمقلب مرعب

خالد الظفيري(صدى):

تفوهت هيا الشعيبي بلفظ خارج عندما تعرضت لمقلب مرعب مفاجئ خلال زيارتها لسفاري الرياض، حيث رصد مقطع فيديو تفاصيل الواقعة بكل وضوح.

وكانت هيا الشعيبي تقوم بمداعبة فهد راقد عندما أرعبها أحدهم وصاح بهلع، فظنت هي أن أحد الحيوانات المفترسة في الحديقة البرية المفتوحة قد هاجم عليهم، فقامت بتوبيخ صديقها بألفاظ خادشة.

ويذكر أن الفنانة الكويتية الكوميدية تستعد لبدء تصوير مسلسلها الجديد “ بركات ” ، وهو من إنتاج “ إيغل فيلمز ” ومن من تأليف علياء الكاظمي، إخراج علي الشويفعي.