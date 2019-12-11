بالفيديو.. كيفية الخروج الآمن من الكيتو دايت بعد فقدان الوزن

أميرة خالد(صدى):

قال الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية، إن نظام الكيتو دايت من الحميات الغذائية التي يتبعها الكثير من الأشخاص، لقدرتها على فقدان الوزن بصورة فعالة، حيث يتطلب من متبعيه تقليل نسبة الكربوهيدرات، واستبدالها بالدهون المفيدة والبروتينات .

وأكد الدكتور كريم ، أن متبعي الكيتو دايت يحتاجون بعد الوصول إلى القوام المثالي إلى ما يسمى بـ”الخروج الآمن” .

وتابع ، والخروج الآمن هو برنامج تتراوح مدته من أسبوعين إلى 3 أسابيع، حيث يعتمد على تقليل نسبة الدهون تدريجيًا، وفي المقابل نقوم بزيادة نسبة النشويات بكميات بسيطة ومحسوبة حتى نصل لمرحلة أن الجسم عاد مرة أخرى لحالته الطبيعية .