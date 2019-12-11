معلمة: المدارس الأهلية تظلم المعلم السعودي والأجانب يسيطرون عليها (فيديو)
أكدت المعلمة العنود الشهري، أن راتب المعلم السعودي في المدارس الأهلية يبلغ 1500 ريال فقط، مشيرة إلى أن المعلمة تضطر إلى تحمل الأعباء لمجرد الحصول على الخبرة، وأحيانًا تدفع الأموال للحصول على شهادة الخبرة تلك.
وأشارت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «سيدتي»، إلى أن المدارس الأهلية تخضع لسيطرة إدارة الأجانب الذين يتآمرون مع مالك المدرسة ضد المُعلم، مؤكدة أن ذلك يأتي بالرغم من دعم الدولة للمدارس الأهلية.
وأفادت بأن المعلمات مضطرات للعمل في هذه المدارس للحصول على الخبرة، أو سد أقل القليل من الاحتياجات اليومية.
العنود الشهري – معلمة:
المدارس الأهلية تخضع لسيطرة إدارة الأجانب الذين يتآمرون مع مالك المدرسة ضد المُعلم #برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/34euj1B8vR
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 11, 2019
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 40 دقيقة
الشرهه على وزارة التربية التي تقبل بمايحصل للمعلمة من ظلم وتتحمل وزر ذلك الظلم ولو تدخلت الوزارة ووضعت حد ادنى لرواتب المعلمات وعممت على المعلمات ان ممن تتقاضى مرتب اقل من الذي اعتمدته الوزارة عليها الاتصال برقم (معين من الوزارة )مع اثبات مقدار ماتتقاضاه مع اثبات ماتم استلامة من المدرسة ولاكن للأسف الوزارة تحدد الرواتب والمدارس لا تتقيد ولا ترد على شكاوي المعلمات الاتي تهضم حقوقهم …..
وزارة التربية هي المسؤلة المابشرة عما يحصل من ظلم للمعلمات في مقدار الراتب …………….