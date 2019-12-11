البجوي: نفذنا 146 مبادرة تطوعية .. وشكراً لأبطال الصحة

نايف السالم(صدى):

نفذت إدارة شئون المراكز الصحية والقطاعات بصحة جازان عدداً من المبادرات التطوعية تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق الخامس من ديسمبر من كل عام، شملت كافة محافظات المنطقة حيث بلغ عدد المبادرات المنفذة 146‪ مبادرة، شارك في تنفيذها 640‪ متطوعاً من منسوبي المراكز الصحية، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين 113713، وشهدت المبادرات تنوعاً ساعد في شموليتها ومردوها الإيجابي على المستفيدين، ونالت رضا الجميع.

وكان من ضمن المبادرات زيارات طبية لمرضى الأمراض المزمنة في منازلهم، والتطعيم بلقاح الانفلونزا، وتطعيم الأطفال بلقاح الشلل، وفحص الالتهاب الكبدي سي، ومبادرة مكافحة التدخين، وخدمة أسر ذوي الشهداء، وغير ها من المبادرات.

وصرح مدير إدارة شئون المراكز والقطاعات الصحية بصحة جازان الأستاذ محمد بن علي بجوي أن كافة القطاعات الصحية وما تضمه من مراكز رعاية أولية جندت منسوبيها وطاقتها خلال اليوم العالمي للتطوع لتقديم مبادرات نوعية وخدمات صحية متنوعة لخدمة أهالي المنطقة وقاطنيها.

وأشاد البجوي بتعاون مختلف الجهات التي شاركت وقدمت العديد من الخدمات لتنظيم وتسهيل العمل، وقدم شكره لأبطال الصحة بجازان لما أظهروه من حب للعمل التطوعي حيث ظهر ذلك جلياً في إيثارهم لجعل إجازتهم الأسبوعية للعمل والعطاء بدلاً من الراحة والاستجمام.