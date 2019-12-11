وزير الشؤون الإسلامية يصل الأردن ليترأس اجتماع المجلس التنفيذي

سعيد العجل(صدى):

وصل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الى العاصمة الأردنية عمّان اليوم، ليترأس اجتماعات الدورة الثانية عشرة لأعمال المجلس، والتي ستقام غدا الخميس، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله لمطار الملكة علياء الدولي ، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة ، والقائم بالأعمال السعودي بالإنابة لدى الأردن محمد العتيق، واعضاء السفارة.

وسيناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث سيتم بحث الموضوعات المقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المتضمنة استحداث لوائح وبرامج لتحصين المنابر من خطابات الكراهية، والتطرف والإرهاب، وموضوع القيم الإنسانية المشتركة والتعايش والتسامح، واستعراض تجارب وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في المواصفات الفنية والعمرانية في بناء المساجد وأعمال الصيانة، وتبادل الخبرات والأنظمة في مجال تعيين الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة والبرامج المناطة بهم والمسؤوليات الموكلة إليهم، وأيضاً وسائل التواصل الحديثة ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاستفادة منها.

كما سيناقش المجلس، الموضوع المقترح من الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية حول دور الأوقاف في زيادة الناتج المحلي في الدول الإسلامية.

ويختتم المجلس أعماله التي تستمر لمدة يوم واحد ، بإصدار بيان ختامي وتوصيات متعلقة بالقضايا التي تناولها.