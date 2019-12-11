ابن فويز: الميزانية العامة للدولة أثبتت متانة الاقتصاد والتنمية في المملكة

سعيد العجل(صدى):

أكد معالي المستشار الخاص المشرف العام على مكتب سمو أمير الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز ، أن الميزانية العامة للدولة أثبتت متانة الاقتصاد والتنمية في المملكة وشاهدة على إنجازات إصلاحية عملية ومنظومة شاملة تمثلت في رؤية المملكة 2030.

وقال معاليه : “إن ميزانية المملكة أثبتت للجميع متانة اقتصادنا من خلال إعلان ميزانية الخير التي اتسمت بالرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والتخطيط البناء وتحقيق توازن عام وشامل لمجالات الدولة كافة التنموية والتعليمية والصحية”.

ورفع بن شويمي التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله -، بمناسبة صدور ميزانية الخير , سائلاً المولى أن يحفظ القيادة الرشيدة بحفظه وأن ينعم على بلادنا بالأمن والأمان.