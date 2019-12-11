صور مسرّبة لسيارة كاديلاك اسكاليد 2021

أميرة خالد(صدى):

ظهرت سيارة كاديلاك اسكاليد 2021 الجديدة كلياً، في صور مسرّبة قبل أسابيع من ظهورها الرسمي.

وأوضحت الصور، أن الواجهة الأمامية في الجيل الرابع من اسكاليد سيارة تاهو الجديدة مختلفة تماماً، وتتماشى الواجهة الأمامية والشبك الأمامي مع أحدث لغات التصميم في العلامة التجارية.

وستحصل السيارة من الخلف على مصابيح خلفية LED جديدة، وستكون مصابيح خلفية عمودية تجلب تصميماً أكثر دراماتيكية.

أما التصميم الداخلي، فقد حصلت اسكاليد على لوحة قيادة تشبه المستخدمة في سيارة اسكالا الاختبارية، كما حصلت على شاشتين رقميتين، وغياب وحدة التحكم في المقود، واستبدالها بأزرار مميزة، و الكثير من الزخارف الخشبية والمعدنية.