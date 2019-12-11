بالفيديو.. تعليق صادم من مهند الحمدي على الاختلاط في شوارع المملكة

أميرة خالد(صدى):

قرر النجم مهند الحمدي تناول مسألة اختلاط الجنسين في شوارع المملكة بكلمات صريحة وصادمة، ليثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا الأمر، وذلك بعد انتشار فيديوهات ترصد اختلاط شباب من الجنسين في شوارع الرياض.

وظهر «الحمدي» في مقطع فيديو متداول، قائلًا «إذا مشيت قدام أي واحدة وما حركت فيني غرايز.. بصير مو رجال؟ ياخي مو منطق.. يعني كل رجال العالم لازم غرائزهم تتحرك لما يشوفون بنات؟ الدنيا كده تصير فوضى».

كما سخر من هذا التفكير، قائلًا «هادي حركت فيا غروزة من هنا.. وهادي حركت فيا غروزة من هنا.. ونمشي بالمول ويلا.. ادخل محل اشتري غرض واشوف واحدة جاية مقبلة.. يتحرك فيني غروزتين وغروزتين.. ويلا.. وعيش.. لا مو منطق.. الله سبحانه وتعالى ميزنا بالعقل.. وإلا يسمونا حيوانات».

وعبر عن رفضه لكل من هاجم فيديوهات اختلاط الجنسين في الشوارع، معلقًا «الله خلقنا بعقل لأن العقل هو من يتحكم في شهوة الإنسان وتفكيره وكل شيء يصير في حياته»، مطالبًا بتعدي الفكرة الرافضة لاختلاط الجنسين وضرورة الرقابة الذاتية للرجل والمرأة وليس من جهة خارجية.