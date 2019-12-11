الإعلامية إيمان شيخين تُصدر «امرأة تُحبك» للتعبير عن مشاعر المرأة تجاه الرجل

أميرة خالد(صدى):

كشفت الإعلامية إيمان شيخين، عن صدور كتابها «امرأة تحبك» بعد 4 سنوات من الكتابة والتفكير في النشر.

اسم الكتاب «امرأة تًحبك» ..

وأوضحت «شيخين»، أن اسم الكتاب كان مرتجلًا من أول وهلة سألها أحدهم «ماذا سيكون اسم كتابك إذا كنتِ ستنشرين ما تكتبين يوميًا؟».

وأضافت، أن اختيار الاسم جاء دون تفكير أو تردد؛ لأن الله خلق المرأة كي تحب الرجل و تعتني به و تمنحه الاستقرار الروحي و العاطفي.

مشاعر المرأة تجاه الرجل..

وأوضحت الإعلامية، أن كتابها عبارة عن نصوص لمجمل أنواع المشاعر والأحاسيس التي تشعر بها المرأة تجاه الرجل، ومنها «الشوق والحنين أو الغياب والهجر أو حالات الهيام والحب، وغيرها من المشاعر».

وأفادت بأن الكتاب المكوّن من 258 صفحة تُعبّر نصوصه عن المشاعر التي لا تستطع بعض النساء التعبير عنها، مضيفة: «ليست جميع النساء قادرات على التعبير عن إحساس اللحظة و ما يشغل القلب و التفكير، البعض عادة يخترن أغنية أو قصيدة لإيصال رسائلهن، وهذا الكتاب يحمل العديد من النصوص التي تساعد المرأة على فهم شعورها و ترجمتها إلى كلمات تبلغ مرادها».

وأشارت إلى أنها عرضت الكتاب لأول مرة في معرض الكويت الدولي للكتاب 2019، والمحطة الثانية له كانت معرض جدو الدولي للكتاب 2019.