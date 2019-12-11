أنجح الطرق لزيادة الخصوبة لدى المرأة

أميرة خالد(صدى):

من المعروف أن ما نأكله يلعب دورا كبيرا في مساعدة أجسامنا على العمل بشكل صحيح، والجهاز التناسلي لا يخرج عن هذه القاعدة ، وفي هذا الصدد كشف مختصون في التغذية ن عن أنجح الطرق الغذائية لزيادة الخصوبة لدى المرأة .

وقال المختصون ، هناك العديد من الوظائف الجسدية التي تحدث وراء الكواليس هي المسؤولة عن تحقيق هذه العملية الطبيعية، من بينها الأطعمة التي نتناولها و التي تلعب دورا في خصوبة المرأة وفي فرص حملها.

واثبتت أغلب الدراسات أن التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة يمكن أن يساعد في زيادة الخصوبة بنسبة تصل إلى 69 %، فتناول الأطعمة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة مثل الفولات والزنك تعمل على تحسين الخصوبة لكل من الرجال والنساء مما يؤدي إلى ارتفاع فرص الحمل.

ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الشباب والبالغين أن تناول 75 جراما من الجوز الغني بمضادات الأكسدة يوميا يؤدي إلى تحسين جودة الحيوانات المنوية.

وأضاف المختصون ، أنه من أنجح الطرق لزيادة الخصوبة : تناول وجبة متكاملة في فطور الصباح ، فهذا يساعد النساء اللائي يعانين من مشاكل في الخصوبة.