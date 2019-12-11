بالفيديو.. منتج سينمائي: كنت سأنتحر بسبب غادة عبدالرازق

القاهرة(صدى):

كشف المنتج والمخرج عادل رضوان، أنه كان سينتحر بسبب غادة عبدالرازق والتي سببت له أزمة بعد اعتذارها عن فيلم “رؤية”.

وقال المخرج : “اشتريت الفيلم من إسلام بلال وبعته لأكثر من ممثلة، وأول فنانة عُرض عليها ووافقت كانت غادة عبدالرازق وبالفعل تم إمضاء العقود، وصورنا شهرين فقط.

وأضاف : وبعدها طلبت إجازة بسبب ارتباطها بمسلسل “أرض جو”، وقالت بعدها ستحصل على إجازة ثم تعود للفيلم، وبعد عودتها لمصر بعد الإجازة لم ترد على اتصالاتي، وفوجئت بانتشار خبر اعتذارها عن الفيلم في عدد من الصحف، وتواصلت مع الصحافيين الذين نشروا الخبر أكدوا أنه من لسان غادة”.

وتابع: “بعدها بشهرين ردت وقالت مش عايزة أعمل بطولة سينمائية حالياً، وسأتحمل كل الخسائر، وتم الاتفاق مع كندة علوش للدور، لكن غادة رفضت إعادة المبلغ حتى الآن، وتوقف التصوير بسببها، وكاملة أبو ذكري مخرجة العمل رجعت الشيك وقالت لما تخلص المشاكل سأعود”.

وأختتم: “لم ألجأ للمحاكم والقضاء لأنني أعلم أن مدته طويلة، وأنا منتج جديد أخشى أن أتأثر ويُقال إني بتاع مشاكل، ولا أستطيع إلا أن أقول لها ربنا يسامحك”.