بالصور.. انطلاق نسخة اقتصادية من لينكون افياتور جراند تورينج 2020

أميرة خالد(صدى):

أطلقت شركة السيارات العالمية ، سيارة لينكون افياتور جراند تورينج 2020 بنسختها الهجينة الاقتصادية الجديدة ، وتستطيع هذه السيارة الأمريكية الفخمة قطع مسافة 100 كم باستخدام 10.23 لتر من البنزين ، وهو رقم ممتاز للغاية وبالتحديد عند مقارنة مع النسخة القياسية من لينكون افياتور 2020 .

تعتمد هذه السيارة الأمريكية على محرك ايكوبوست V6 يعمل على البنزين يعمل إلى جانبه محرك كهربائي يتم شحنه بالمقبس مثل الجوال عند توقف السيارة ، ليصدر من عمل المحركين معاً قوة 494 حصان و 854 نيوتن.متر من عزم الدوران .

يٌشار إلى أن سعر لينكون افياتور 2020 نسخة جراند تورينج الهجينة يبدأ من 68,800 دولار أمريكي أي ما يعادل 258,000 ريال سعودي ، ويصل سعر النسخة كاملة الإضافات منها في السوق الأمريكي إلى 91,000 دولار أمريكي أي ما يعادل 341,250 ريال سعودي .