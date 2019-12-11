الاتحاد الإسباني يبحث حلا جديدا لتفادي تأجيل الكلاسيكو

ماجد محمد(صدى):

يبحث الاتحاد الإسباني لكرة القدم، حلًا جديدًا لمحاولة تفادي قرار تأجيل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد مرة أخرى؛ لدوعٍ أمنية.

وأكدت صحيفة «آس» الإسبانية، أن الاتحاد الإسباني لديه حل، وهو إقامة المباراة في ملعب محايد حال زيادة نسبة القلق من المظاهرات السياسية، لافتة إلى أنه لن يتم الإعلان عن هذا القرار إلا بعد دراسته جيدًا.

وأوضحت الصحيفة أنه يجب على الاتحاد الإسباني تسلم طلب رسمي من الشرطة بعدم إقامة المباراة في ملعب «كامب نو»، ولكن حتى الآن لم تطلب الشرطة هذا الأمر، فيما قال مصدر داخل ريال مدريد «لم نقترح نقل المباراة على الاتحاد الإسباني لملعب محايد والقرار يعود إليهم».

وأضاف «يذكر أن المادة 32.3 من اللائحة الأساسية للاتحاد الإسباني تعطيه الحق في نقل المباراة أو تأجيل أو تأخير مواعيدها بالاتفاق مع المؤسسات المختصة بالدولة بناءً على الأحداث والتداعيات الراهنة التي هدفها تهديد حالة السلم العام».

وفي سياق متصل، أكدت عدة تقارير أن مجموعة تسونامي الديمقراطية الاحتجاجية وجهت رسالة إلى برشلونة بشأن المباراة، إذ اشترطت إقامة المباراة بشكل طبيعي مقابل ضمان إدارة برشلونة وجود اللافتات الخاصة بها في مدرجات كامب نو.

وتم تأجيل إقامة مباراة الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليغا إلى 18 ديسمبر الجاري، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 26 اكتوبر الماضي؛ بسبب المظاهرات الاحتجاجية في كتالونيا.