أصداء كبيرة لمسابقة خط من تراثنا وتثمين للفيصل على مضاعفته للجائزة

صباح الحربي(صدى):

اجمعت عدد من الاراء والانطباعات على تثمين بادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل برعايته لمسابقة خط من ترثنا وإعلانه الكريم عن مضاعفة قيمة الجائزة.

من جهته أعرب مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه لدعم الأمير خالد للثقافة والفنون ، وقال” المملكة غنية بتراثها وثقافتها وفنونها والخط العربي قيمة ثقافية عالية و هوية نعتز بها ودعم الأمير خالد لمسابقة الخط العربي “خط من تراثنا” ومضاعفتة الجوائز ساهم بل كبير في تحفيز وتشجيع المجتمع على العناية به ، وهذا الموقف لسموه امتداداًذ لمسيرة حافلة بالعطاء والمنجزات” مبينا مهما كانت الكلما فلن تفيه حقه.

بدوره أشاد الرئيس التنفيذي لشركة تراثنا المهندس ماجد الحيسون بدعم الامير خالد واعلانه حفظه الله بزيادة قيمة الجوائز، موضحاً ان مثل هذه المواقف تحفز الجميع على المزيد من العطاء ، مؤكداً على مواصلة شركة بالاهتمام بدعم الخط وكل مايختص بالتراث السعودي.

وحول أثر المسابقة واسهاماتها أفاد منسق وعضو لجنة التحكيم سعيد لافي على اثرها الايجابي حيث انها ساهمت بظهور مواهب شابة عدة في فن الخط العربي يملكون الابداع ، مثمنا لسمو الامير الفيصل على جهوده ورعايته ومتابعته.