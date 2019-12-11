بالفيديو.. رئيس هيئة الرياضة يلعب التنس مع الحقباني

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اللاعب عمار الحقباني وهو يشرح لرئيس ‎هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل كيفية لعب كرة التنس.

وتُقام منافسات بطولة كأس الدرعية للتنس خلال الفترة من 12 حتى 14 ديسمبر الجاري، حيث تضم قائمة المشاركين كلًا من؛ السويسري ستان فافرينكا، الروسي دانييل ميدفيدف، الإيطالي فابيو فوجيني، البلجيكي دافيد جوفين.

ويُشارك في كأس الدرعية للتنس أيضًا، كل من؛ الأمريكي جون أيسنر، والألماني يان لينارد ستراف، بالإضافة إلى الثنائي الفرنسي لوكاس بويل وجاييل مونفيس.