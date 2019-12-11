هاجمت أهل بريدة وقبضت عليه الشرطة.. إيقاف شقيق مواطنة هدد بإيذاء من يتعرض لها

نايف السالم(صدى):

أعلنت شرطة منطقة القصيم، عن إيقاف شقيق المواطنة التي تم ضبطها أمس؛ على خلفية مقطع فيديو تتعرض فيه لسكان بريدة.

وأوقفت شرطة القصيم، شقيق المواطنة بعدما انتشر تسجيل صوتي له يُهدد فيه بالاعتداء والإيذاء على من يتعرض لأخته.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم، إنه «بالإشارة إلى المقطع الصوتي الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واحتوى ألفاظًا وعباراتٍ تتضمن التهديد بالاعتداء وإيذاء الغير، أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية من قام بتسجيله ونشره -مواطن في العقد السادس من العمر-، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه».

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