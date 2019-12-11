مانشستر يونايتد يرفع الراية البيضاء أمام بول بوجبا

نواف السالم(صدى):

أكدت تقارير صحفية، أن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوجبا، مهووس بفكرة الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني الذي يُفاوض لضمه خلال الميركاتو الشتوي 2020 .

وأشارت التقارير، إلى أن النادي الانجليزي استسلم أمام بول بوجبا الذي يرفض تجديد عقده المتبقي منه موسم ونصف، إذ يريد بوجبا خوض تجربة جديد في مكان آخر كما صرّح من قبل.

وأفادت التقارير، بأن الشياطين الحمر بدأوا يفكرون في بيع اللاعب إلى ريال مدريد؛ للاستفادة من الأموال التي سيحصلون عليها مقابل بيعه في إتمام صفقات جديدة.