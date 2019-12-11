برشلونة يتخذ قرارا جديدا تجاه لاوتارو بعد تألقه في قمة دوري الأبطال

نواف السالم(صدى):

اقتنع برشلونة بإمكانيات مهاجم انتر لاوتارو مارتينيز خلال قمة دوري أبطال أوروبا، حيث قرر برشلونة تفعيل الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مع النيرادزوري، بعد تألقه في مباراة الأمس.

وقام المهاجم الأرجنتيني بتقديم مباراة كبيرة رغم أنه يسجل أهداف، حيث صنع العديد من الفرص وقدم أسيست لزميله رومليو لوكاكو في هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

وامتلك لاوتارو شرط جزائيا مماثلا للنجم السابق ماورو إيكاردي، ويقدر بـ111 مليون يورو، ولكنه قابل للتفعيل فقط في أول أسبوعين من شهر يوليو المقبل.

ويريد انتر في تجديد عقد مهاجمه الشاب بعد تألقه في الآونة الأخيرة، ورفع الشرط الجزائي في عقده أو إلغاءه، ولكن برشلونة يري أن لاوتارو مارتينيز هو الخليفة المثالي لمهاجمه المخضرم لويس سواريز الذي يبلغ 33 عاما، ويتبقى على نهاية عقده مع البلوجرانا 18 شهرا فقط.