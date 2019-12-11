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وظائف شاغرة بشركة كبرى لتأجير السيارات في الرياض وجدة

وظائف شاغرة بشركة كبرى لتأجير السيارات في الرياض وجدة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة كبرى تعمل في مجال تأجير السيارات بالرياض وجدة ، عن توفر وظائف شاغرة .

وقالت الشركة أن الوظائف المتوفرة هي :

– موظفو استقبال في مدينة جدة ، ويٌشترط إجادة التعامل مع العملاء واللباقة وحسن المظهر ، إجادة استخدام الكمبيوتر ، ويفضل أن يكون لديه خبره في المجال ، للاستفسار التواصل على 0545523731.

– محامية في جدة للسعوديات فقط ، ويٌشترط أن تكون حامله لرخصة محاماه ، للاستفسار التواصل على 0545523731 .

– سائقين في الرياض ، ويٌشترط أن يكون حسن المظهر وإقامة سارية ، ورخصة سارية ، براتب شهري 1800 ريال ، ونقل كفالة ، كما توفر الشركة تأمين طبي وسكن ، للاستفسار والتواصل 0581540313 أو 0549131668 .


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