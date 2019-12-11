بالفيديو.. ميدان الدرعية ينهي استعداداته لانطلاق بطولة التنس

طلال الغامدي(صدى):

أنهى ميدان الدرعية، اليوم الأربعاء، استعداداته لاستقبال منافسات بطولة كأس الدرعية للتنس بمشاركة 8 من أفضل اللاعبين في العالم، خلال الفترة من 12 حتى 14 ديسمبر الجاري.

وتشمل قائمة المشاركين كلًا من؛ السويسري ستان فافرينكا، الروسي دانييل ميدفيدف، الإيطالي فابيو فوجيني، البلجيكي دافيد جوفين؛ فضلًا عن الأمريكي جون أيسنر، والألماني يان لينارد ستراف، والثنائي الفرنسي لوكاس بويل وجاييل مونفيس.

وفي السياق نفسه، كشفت القنوات الرياضية السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن مقطع فيديو يظهر جاهزية ميدان الدرعية لاستقبال البطولة بعد تزيينه بأرضية التنس بعد أيام من احتضانه نزال الدرعية التاريخي.