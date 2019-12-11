بعثة الهلال تغادر إلى قطر استعداداً للمونديال

ماجد محمد(صدى):

غادرت بعثة الهلال عصر اليوم الأربعاء إلى قطر برئاسة رئيس النادي “فهد بن نوفل ” ، تأهباً لخوض منافسات كأس العالم 2019 .

وكان الفريق الأول لكرة القدم حتى ظهر اليوم يواصل استعداداته لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2019 .

وشهدت التدريبات ظهر اليوم الأربعاء انضمام النجوم الدوليين بعد فترة الراحة اليومين الماضيين عقب العودة من بطولة كأس خليجي 24 ، كما وال “جيوفينكو ” برنامجه اللياقي وتدريبات الجري وسيلتحق بالتدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة .

ومن المقرر استبدال خانة القائد ” سلمان الفرج ” بـ”نواف العابد ” في قائمة لاعبي الهلال الـ “23” المسجلة لدى الفيفا ، نسبب إصابة “الفرج ” واحتياجة لفترة علاجية لن تقل عن شهر .