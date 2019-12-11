  • الأربعاء 11

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بعثة الهلال تغادر إلى قطر استعداداً للمونديال

بعثة الهلال تغادر إلى قطر استعداداً للمونديال

بعثة الهلال تغادر إلى قطر استعداداً للمونديال
ماجد محمد(صدى):

غادرت بعثة الهلال عصر اليوم الأربعاء إلى قطر برئاسة رئيس النادي “فهد بن نوفل ” ، تأهباً لخوض منافسات كأس العالم 2019 .

وكان الفريق الأول لكرة القدم حتى ظهر اليوم يواصل استعداداته لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2019 .

وشهدت التدريبات ظهر اليوم الأربعاء انضمام النجوم الدوليين بعد فترة الراحة اليومين الماضيين عقب العودة من بطولة كأس خليجي 24 ، كما وال “جيوفينكو ” برنامجه اللياقي وتدريبات الجري وسيلتحق بالتدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة .

ومن المقرر استبدال خانة القائد ” سلمان الفرج ” بـ”نواف العابد ” في قائمة لاعبي الهلال الـ “23” المسجلة لدى الفيفا ، نسبب إصابة “الفرج ” واحتياجة لفترة علاجية لن تقل عن شهر .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *