سيدة تصدم الجميع بجريمة مشينة بحق صديقتها والكاميرات تكشف المستور

لندن(صدى):

عاشت سيدة بريطانية أزمة نفسية عنيفة بعدما صدمتها صديقة عمرها بسرقة أموالها الخاصة وأموال ابنها أكثر مرة ، بينما كانت تستبعدها من أية شكوك .

وبدأت القصة قبل 13 عام حينما كانت سامانتا وود عمرها 13 عام وحينها تعرفت على صديقتها ” ميلسا كويلر التي جمعتهما الروابط والعلاقات على مدى أكثر من 14 عام .

وبعد تكرار سرقة حقيبتها بدأت الشكوك تتسلل إلى سامانتا التي قررت أن تجهز لها كمين بوضع حقيبتها في المطبخ ثم طلبت منها أن تحضر كوبين من الشاي بينما كانت المراقبة تحيط بها .

وتركت سامانتا صديقتها الخائنة وصعدت إلى الطابق العلوي تشاهد ما ترصده الكاميرا لترى بعينيها اليد اللعينة وهي تمتد إلى الحقيبة لتسرق الأموال ثم عادت كأن لم تفعل شئ لتقدم الشاي بلا أي شعور بالخطيئة .

وقرر سامنتا تقديم الكاميرا إلى الشرطة ، لكن الواقعة تركت أثر سئ بها ، إذ قالت : بكيت عندما رأيت الفيديو، كان مؤلما. صديقتي المفضلة التي كانت أساعدها تسرقني. كان أمرا صعبا .