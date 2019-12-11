أمير تبوك يشيد بالنقلة النوعية للمسيرة الاقتصادية بالمملكة بإدراج شركة أرامكو بسوق الأسهم

محمود البلوي(صدى):

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة اليوم بقاعة اجتماعات المجلس بالإمارة الجلسة الختامية للدروة الختامية لمجلس المنطقة للعام المالي 1440/1441هـ .

واستهل سموه الجلسة بالتهنئة ببداية إدراج شركة أرامكو في سوق الأسهم السعودية ( تداول ) كأكبر شركة مدرجة في العالم مشيداً سموه بالنقلة النوعية للمسيرة الاقتصادية في المملكة وما تحقق هذا اليوم من قيمة تاريخية سوقية للشركة والذي يثبت بعد النظر والفكرة الرائدة التي أقرتها الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتدار بكل اقتدار من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية –حفظهم الله- .

كما رفع سمو رئيس مجلس المنطقة باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس أصدق المشاعر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441/1442هـ , وبالاهتمام والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة – رعاها الله – باستمرار عملية التنمية الدائمة ورفعة وعزة الوطن والمواطن .

عقب ذلك استعرض المجلس محاضر اللجان المُعدة بأمانة مجلس المنطقة بعد دراستها والمقترحات المرفوعة من أعضاء المجلس التي شملت محضر اللجنة العامة والتوصية بتشكيل لجنة لمدينة تبوك والمحافظات للقيام بجولات ميدانية للمحافظات والمراكز تتلمس من خلالها احتياجات تلك المحافظات والمراكز ورفع التقارير اللازمة وكذلك الوقوف على المشاريع في المنطقة التي تحت التنفيذ ومعرفة الأسباب التي أدت إلى تعثر البعض منها ,

كذلك اعتمد المجلس توصيات لجنة شؤون الأسرة والمتضمن تشكيل لجان فرعية للطفولة, والمرأة, ولجنة كبار السن.

واطلع المجلس على محضر لجنة التنمية الاقتصادية والذي يشتمل على مناقشة الفرص الاستثمارية في المنطقة وكذلك الخريطة الاقتصادية لمنطقة تبوك حتى عام 2030م واهمية تكامل الجهود وتظافرها بين الجهات في المنطقة ودور قطاع الأعمال في تسويق الفرص المناسبة وأيد التوصيات الخاصة بها.

وفي ختام الجلسة وجّه سمو رئيس المجلس مدراء الجهات الحكومية بمتابعة ما تم اعتماده للمنطقة من مشاريع وبرامج ومبادرات جديدة وإفادة المجلس بها.