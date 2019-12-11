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لجين عمران: العادات القديمة تتعامل مع العروس كأنها البطيخة

لجين عمران: العادات القديمة تتعامل مع العروس كأنها البطيخة
الرياض(صدى):

اتهمت الاعلامية السعودية ​لجين عمران​ العادات القديمة التي تعتمدها بعض العائلات العربية في موضوع الزواج ، بالتسبب في وقوع حالات الطلاق بين الشباب .

وكتبت لجين على حسابها الخاص في تويتر: “ما زلنا نرى بعض العوائل تخطب لولدها عروس مو من إختياره ولا عمره شافها ولا حتى كلمها ليلة الزواج يقابلها لأول مره ويتعاملون مع العروس على أساس إنها بطيخة طبعا هو وحظه و نفس الشي بالنسبة للعروس حظك نصيبك يا حبيبتي و بعد فترة من الزواج يستغربون ليش تطلقوا!”.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 88973 ] نشر منذ 52 دقيقة

طيب يابطيخه متفسخه ..

[ عدد التعليقات: 15836 ] نشر منذ 19 دقيقة

فاسخات الحياء يتحدثن عن العفاف

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