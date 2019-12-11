الأحد المقبل بداية الدوام الشتوي بجميع المدارس التابعة لتعليم القنفذة

نايف السالم(صدى):

أعلن مدير إدارة التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، في تعميم تم إرساله لجميع قادة وقائدات المدارس ، عن بدء الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي ١٤٤٠هـ/ ١٤٤١هـ لجميع المدارس بمراحلها كافة للبنين والبنات يوم الأحد المقبل ١٨/٤/ ١٤٤١هـ.

وأوضح مدير الإدارة في التعميم أن بداية الاصطفاف الصباحي ستكون الساعة 7:15 صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة 7:30 صباحاً، وشددت على كل قادة وقائدات المدارس بضرورة التقيد بالموعد الجديد والعمل بموجبه، وإبلاغ الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، مهيبةً بأولياء أمور الطلاب والطالبات بمتابعة أبنائهم في ذلك، بالتعاون مع إدارات المدارس وشركات النقل المدرسي.