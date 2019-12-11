سلمان الفرج يغيب عن الهلال في كأس العالم للأندية

طلال الغامدي(صدى):

أكدت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، على أنه تم استبعاد سلمان الفرج من قائمة ⁧‫نادي الهلال‬⁩ المشاركة في كاس العالم للأندية؛ بعد تعرضه للإصابة أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس الخليج ” خليجي 24 ” .

وأوضحت التقارير، أن ” الفرج ” سيغيب لمدة 4 أسابيع بسبب الإصابة؛ فيما كان قد صرح ياسر المسحل، رئيس اتحاد كرة القدم، إن سلمان الفرج تحامل على إصابته بنهائي كأس الخليج العربي.

وتجدر الإشارة إلى البطولة، تبدأ اليوم الأربعاء، بمواجهة تجمع السد القطري، أمام هينغين سبورت، إذ ينتظر مونتنيري المكسيكي الفائز من الفريقين في دور ربع نهائي المسابقة.