عشريني يقهر الإعاقة وينال دبلوم المعلمين

نايف السالم(صدى):

شجعه والداه على الالتحاق بحلقات القرآن الكريم ليتوج بحفظ كتاب الله ويلبسهما تاج الوقار ، فوقفت له صعوبة التنقل من البيت للحلقة والعودة مرة أخرى بالمرصاد كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة ، ولكن هيهات أن تهزم العقبات أصحاب الهمم العالية وخصوصا من هم مثل الشاب مالك أحمد سالم الشواورة ابن الـ 26 ربيعاً.

ويروي الشواورة والذي يعاني من لين العظام ويمشي على كرسي متحرك قصته فيقول : بدأت حفظ القرآن في الحلقات بتشجيع من والداي – حفظهما الله – ولكن صعوبة التنقل حالت دون إكمالي هذه المسيرة ، فأخبرني أحدهم أن جمعية خيركم بجدة لديها خدمة خاصة لمن هم لا يستطيعون الحضور لحلقات القرآن وهي منصة خيركم تعليم القرآن عن بعد وتحديداً خدمة المقرأة الهاتفية ، وفورا اتصلت برقم المقرأة فرد عليّ الشيخ المقرىء إبراهيم حشيبري – حفظه الله – وبدأت الحفظ ، وأنا اليوم خلال عام أتممت ولله الحمد حفظ ثلث القرآن.

همة الشواورة لم تتوقف عند حفظ القرآن بل أكمل دراسته الثانوية ( قسم المنازل) والتحق بدبلوم المعلمين بمعهد الإمام الشاطبي بجدة فتخرج منه قبل أيام بتقدير ممتاز ، و ينوي الآن أن يصبح معلماً وملهماً في آن واحد ، للأصحاء قبل المعاقين ، ليؤكد أن الاعاقة الحقيقية هي بالاستسلام للمصاعب وفقدان الأمل.

الجدير بالذكر أن جمعية خيركم يسرت تعليم وتحفيظ القرآن بكافة الوسائل ، فمنصة خيركم للتعليم عن بعد تلبي متطلبات كافة الفئات العمرية ومتوفرة بعدة لغات وتمنح شهادات وإجازات قرآنية ، بل وتقدم برامج وتخصصات تتوائم مع المجتمعات المسلمة في أي مكان في العالم ، كما أن لديها مقارىء خاصة بالرجال وأخرى بالنساء.