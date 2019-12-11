المملكة تصدر سندات محلية ودولية بقيمة 32 مليار دولار الشهر المقبل
كشفت وزارة المالية عن إعتزامها إصدار سندات دولية قريباً قد يكون في يناير المقبل لجمع مبالغ مالية بقيمة 32 مليار دولار .
وقال فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام في مقابلة مع وكالة ” رويترز ” : أنه سيتم طرح السندات على المستوى الدولي بنسبة 45 % وعلى المستوى المحلي بنسبة 55 % .
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