المملكة تصدر سندات محلية ودولية بقيمة 32 مليار دولار الشهر المقبل

الرياض(صدى):

كشفت وزارة المالية عن إعتزامها إصدار سندات دولية قريباً قد يكون في يناير المقبل لجمع مبالغ مالية بقيمة 32 مليار دولار .

وقال فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام في مقابلة مع وكالة ” رويترز ” : أنه سيتم طرح السندات على المستوى الدولي بنسبة 45 % وعلى المستوى المحلي بنسبة 55 % .