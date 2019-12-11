أمير منطقة الرياض يكرم متقاعدي إمارة المنطقة

سعيد العجل(صدى):

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في قصر الحكم اليوم, متقاعدي إمارة منطقة الرياض.

وأعرب سموه في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة, عن بالغ تقديره لمتقاعدي إمارة منطقة الرياض على ما بذلوه من جهود أسهمت في تأسيس أعمال جلية, متمنياً لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية, وأن تكون هذه الأعمال ضياء وطريق لأعمال جديدة في عدة مجالات من الحياة.

وقال سموه: ” لقد أعطيتم وبذلتم جهداً ملموساً في عملكم وحق علينا أن نقول لكم شكراً في لقاءنا هذا فاليوم ليس لقاءاً وداعياً بقدر ما هو بالشكر والتقدير لكم على جهودكم فقد اسستم وبنيتم مع زملائكم ومن معكم منهجاً واضح ليكون اعضاءنا دائما على مستوى رائع”.

وأضاف سموه ” نحن في العمل نشكل فريقاً واحداً اي انجاز يسجل للجميع يسجل لعهد الفريق الذي ننظر اليه بالتقدير والاعتزاز.

ورفع سموه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما تحظى به إمارة الرياض ومنسوبيها من دعم ورعاية كريمة.

ونوه سمو أمير منطقة الرياض في ختام الكلمة بأفكار المتقاعدين وخبراتهم وضرورة عدم الاستغناء عنها والترحيب بهم في أي وقت, مقدراً سموه كل دور قام به أي شخص متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

من جانبه أعرب محافظ الدوادمي سابقاً الأستاذ زيد بن محمد التميمي في كلمة نيابة عن المتقاعدين, عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على التكريم، الذي يدل على وفاء سموكم الكريم وسمو نائبكم للعاملين معكم.

وقال : ” لقد تعلمنا من خلال عملنا مع سموكم الكريم وسمو نائبكم أصول العمل والتفاني فيه، وكيفية معالجة الأمور بحكمة من خلال توجيهاتكم الكريمة … أن كنا اليوم نغادر ميدان العمل بعد سنوات الخدمة التي قضيناها فإن للوطن حق علينا بالاستمرار في خدمته في اي موقع “.

وسأل المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنه واستقراره تحت ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله -,بعد ذلك سلم الأمير فيصل بن بندر شهادات التكريم للمتقاعدين.

حضر الحفل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري, ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم.