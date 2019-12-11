توقعات بارتفاع سهم أرامكو إلى 40 ريالا

عادل الحربي(صدى):

أوضح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في إحدى شركات الخدمات المالية هشام أبوجامع، اليوم الأربعاء، أن سهم أرامكو سيقفز إلى 40 ريالاً؛ متوقعًا تواصل المحافظ التي لم تحصل على ما كانت تريد عمليات الشراء، حيث سيستمرون في الشراء التدريجي للحصول على نسبة أرامكو في المؤشر.

وأكد ” أبو جامع ” في تصريحاته لقناة ” العربية ” أن هذا سيعزز الطلب على السهم؛ مضيفًا: ” أحب أن أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان صاحب الرؤية 2030 العظيمة على النجاح الباهر لتداول شركة أرامكو وهي إحدى الخطط الموضوعة في بداية خطة 2030 ” .

وتابع: ” من متابعة سهم أرامكو اليوم شاهدنا تداولاته بشكل مبهر جداً حيث تجاوزت قيمة الصفقات 500 مليون ريال حتى قبل الساعة 12 من ظهر اليوم، كما لاحظنا اليوم كميات طلبات كبيرة على سهم أرامكو تخطت 190 مليون طلب على أعلى سعر 10٪ بواقع 35.20 ريال “.