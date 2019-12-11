بالفيديو.. 3 لصوص يسرقون شاشة تليفزيون بطريقة كوميدية 

برازيليا(صدى):

أظهر مقطع فيديو مضحك عملية سطو على مكتب لبيع العقارات في بلدة ريبيراو بريتو شمالي ولاية ساو باولو، بالبرازيل، حيث بدت سيارة رمادية وهي تعود إلى الخلف وتصعد الرصيف حتى تتوقف أمام باب المكتب، ثم يهبط اللص الأول ويحطم زجاج باب المكتب بقضيب حديدي، ثم يضرب الزجاج المكسور ويدخل متجهًا إلى شاشة تليفزيون 72 بوصة معلقة على الجدار، ويحاول انتزاعها وهي لا تزال تعمل.

ووثق المقطع اللص وهو متعجل وغير مدرب على كيفية نزع الشاشة من حاملها على الجدار، فيجد صعوبة بالغة في انتزاعها؛ فيحاول استخدام قوته الجسدية عبر التعلق بها ووضع ساقه على الجدار لنزعها بالقوة، ويفشل رغم ذلك.

ورصد المقطع لقطة كوميدية أخرى يأتي لص آخر وهو يجري لمساعدة زميله؛ لكنه يصطدم بباب زجاجي ويندفع إلى الوراء ساقطًا على الأرض بقوة، ثم ينهض ويتجه نحو الباب الزجاجي الآخر المكسور، ليدخل منه، وهنا يظهر اللص الثالث خارج المكتب وهو يفتح الباب الخلفي للسيارة استعدادًا لحمل الشاشة؛ بينما نشاهد اللص الثاني يخرج مسرعًا فيصطدم باللص الثالث، بينما اللص الأول لا يزال معلقًا بالشاشة يحاول نزعها من الجدار.

وجاء في المقطع، اللص الثالث وهو يحاول دخول المكتب للمساعدة؛ لكنه يصطدم بالزجاج المكسور، ثم يزلق على قطع الزجاج المتناثر على الأرض، وينهض، وبالفعل يتمكن اللصان من انتزاع الشاشة؛ لكنها تسقط منهما على وجهها، فيندفعان خارجيْن بدون الشاشة، وعند خروج اللص الثالث يصطدم بالسيارة أمام الباب؛ بينما ينزلق اللص الأول على الأرض المنحدرة، وربما بعض الزجاج المكسور أمام المكتب.