أمير الرياض يزور معرض «تعليم الرياض» لافي المنتدى الثامن لـ«نزاهة»

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، شاركت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض في المنتدى السنوي الثامن الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”.

وزار أمير المنطقة معرض تعليم الرياض المشارك في المنتدى، وكان في استقباله المدير العام للتعليم حمد بن ناصر الوهيبي، الذي أكد أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيّده الله وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله يوليا مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين جل اهتمامهما، ويتابعان ذلك بأنفسهما، من خلال القائمين على هيئة مكافحة الفساد “نزاهة”، مشيرًا إلى أن مكافحة الفساد وتجفيف منابعه مسؤولية الجميع، وحث عليها ديننا الحنيف.

وتجول أمير المنطقة في معرض “تعليم الرياض” الذي يحتوي على عديد من الفعاليات التي تبرز جهود الإدارة في تعزيز النزاهة في الميدان التعليمي، يرافقة الطالب خالد الهويمل، واستمع إلى حوار شعري بين الطفلين زمرد المنصور وعبدالله الباتلي، كما اطلع على أبرز البرامج والفعاليات والإحصائيات، حيث بلغ مجموع البرامج المقدمة أكثر من 16700 برنامج، استفاد منها نحو ثلاثة ملايين طالب وطالبة ومعلم ومعلمة وأولياء أمور، إضافة إلى نماذج للبرامج التي تقدم في الميدان متمثلة في الورش الفنية للخط العربي والفنون التشكيلية، مختتما جولته بالعرض المرئي الذي يلخص الجهود والإنجازات .