حادث عنيف بالباحة يسفر عن إصابة ثلاث طالبات منهن حالة خطيرة

إبراهيم الزهراني(صدى):

شهدت قرية بني فروة بالباحة صباح اليوم الأربعاء حادث عنيف لتصادم مركتين أسفر عن إصابة ثلاث طالبات كن في طريقهن إلى المدرسة منها إصابة خطيرة .

وفي التفاصيل ، فقد أوضحت إدارة مرور الباحةأن إحدى المركبتين كانت تقل طالبات اصطدمت وجهاً بوجه بمركبة أخرى وأسفر الحادث عن الحالات المذكورة .

وأكدت أن فرق الإسعاف وصلت في الحال وتم نقل المصابات إلى مستشفى الملك فهد بالباحة ، مشيرة إلى أن الطالبتين الأخرتيًن حالتهما متوسطة ، وأنه تم فتح تحقيق في الحادث .