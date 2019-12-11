حادث عنيف بالباحة يسفر عن إصابة ثلاث طالبات منهن حالة خطيرة
شهدت قرية بني فروة بالباحة صباح اليوم الأربعاء حادث عنيف لتصادم مركتين أسفر عن إصابة ثلاث طالبات كن في طريقهن إلى المدرسة منها إصابة خطيرة .
وفي التفاصيل ، فقد أوضحت إدارة مرور الباحةأن إحدى المركبتين كانت تقل طالبات اصطدمت وجهاً بوجه بمركبة أخرى وأسفر الحادث عن الحالات المذكورة .
وأكدت أن فرق الإسعاف وصلت في الحال وتم نقل المصابات إلى مستشفى الملك فهد بالباحة ، مشيرة إلى أن الطالبتين الأخرتيًن حالتهما متوسطة ، وأنه تم فتح تحقيق في الحادث .
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