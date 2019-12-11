بعد مرور عاما من الحكم عليه.. إعدام مغتصب طفلة البامبرز

القاهرة(صدى):

بعد أكثر من عام على إصدار محكمة مصرية حكما ً نهائياً بإعدام إبراهيم محمود 35 عاماً، المدان باغتصاب الطفلة جنا التي تبلغ من العمر20 شهراً وقت ارتكاب الجريمة ، نفذت مصلحة السجون المصرية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بالمتهم .

يٌشار أنه كانت عٌرف المتهم إعلامياً باسم مغتصب “طفلة البامبرز” نظراً لكون المجني عليها طفلة لم تكمل العامين من عمرها.

وتعود أحداث القضية إلى شهر مارس من عام 2017 حين قام المتهم باختطاف الطفلة من أمام منزلها ودخل بها إلى إحدى العشش وحاول اغتصابها وهتك عرضها، حتى أصابها بنزيف حاد نقلت على إثره للمستشفى، الأمر الذي اعترف به بنفسه أمام التحقيقات التي أجريت عقب القبض عليه.