مقتل اثنين من قيادات الحوثي وعدد من مرافقيهما في تعز

فهمي محمد(صدى):

كشفت أنباء، اليوم الأربعاء، عن مقتل قياديان من مليشيات الحوثي الإيرانية ومرافقيهم، في محافظتيْ صعدة شمالي اليمن، وتعز جنوبي صنعاء باليمن، وهما قائد ‎كتيبة التدخل السريع، القيادي الحوثي ‎جعفر عبدالله ‎هبره، والقيادي محمد القعود.

وأوضحت الأنباء، أنه قُتل القعود و4 من مرافقيه، وأصيب اثنان آخران؛ عقب قصف مدفعي للجيش، استهدف آلية تابعة لمليشيات الحوثي الإيرانية في منطقة البحابح باتجاه الربيعي.

واندلعت معارك ضارية بين قوات الجيش الوطني اليمني ومليشيات الحوثي في منطقة حرز بمديرية حيفان جنوب شرقي تعز، عقب التصدي لهجوم شنته المليشيات بهدف السيطرة على بعض المواقع في قطاع “الهجمة” و”العذير”.