منافسة شرسة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان للفوز بخدمات ماني

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن أنباء انتقال نيمار إلى برشلونة وساديو ماني، نجم ليفربول، إلى باريس سان جيرمان تسببت في انزعاج الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد.

ويعد ماني أحد أبرز المرشحين للانتقال لصفوف الميرينغي في ظل الرحيل المتوقع للويلزي غاريث بيل عن صفوف الفريق؛ حيث فضله زيدان عندما كان زميله محمد صلاح مرشحًا لمغادرة ليفربول وتم طرح اسمه من قبل المسؤولين في سانتياغو برنابيو.

وأصبح نجم أسود التيرانغا رابع أفضل لاعبي العالم طبقًا لترتيب سباق الكرة الذهبية؛ بينما ما زال زيدان يمنح الأولوية للتعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وتبدو فرص نجاح ريال مدريد في حسم صفقة مبابي صعبة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.