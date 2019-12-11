فيديو جنوني لخضوع فورد إكسبلورر 2020 لإختبارات تصادم عنيفة

واشنطن(صدى):

كشف مقطع فيديو عن كواليس خضوع سيارة فورد إكسبلورر 2020 لإختبارات السلامة وعمليات التصادم العنيفة التي أسفرت عن إجتيازها الإختبار ولكن بدرجة “مقبول ” فقط .

وقال معهد التأمين لسلامة الطرق السريعة أن مشكلة جيل الإكسبلورر من فورد لازالت قائمة حيث تميل السيارة للإنبعاج لداخل المقصورة في الحوادث ، لذلك لم تحصل السيارة الجديدة على تقييم مرتفع .

وكانت فورد قد عانت بالفعل من مشاكل السلامة مع موديلات سابقة أما هذا الموديل فإن تقيمه قد يرفع من درجة المخاطر للسائق والراكب الأمامي حسب تقييم المعهد