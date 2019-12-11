فيديو جنوني لخضوع فورد إكسبلورر 2020 لإختبارات تصادم عنيفة
كشف مقطع فيديو عن كواليس خضوع سيارة فورد إكسبلورر 2020 لإختبارات السلامة وعمليات التصادم العنيفة التي أسفرت عن إجتيازها الإختبار ولكن بدرجة “مقبول ” فقط .
وقال معهد التأمين لسلامة الطرق السريعة أن مشكلة جيل الإكسبلورر من فورد لازالت قائمة حيث تميل السيارة للإنبعاج لداخل المقصورة في الحوادث ، لذلك لم تحصل السيارة الجديدة على تقييم مرتفع .
وكانت فورد قد عانت بالفعل من مشاكل السلامة مع موديلات سابقة أما هذا الموديل فإن تقيمه قد يرفع من درجة المخاطر للسائق والراكب الأمامي حسب تقييم المعهد
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