بالصور.. إتلاف 1100 عبوة زيت مقلّدة ببلدية الجنوب الفرعية في جدة 

عادل الحربي(صدى):

أتلفت 1100 عبوة من الزيوت المقلدة من قبل الفرق الميدانية التابعة لبلدية الجنوب الفرعية عقب ضبط معمل لإنتاج وتعبئة زيوت السيارات تحمل مسميات تجارية.

ورصدت الفرق الميدانية أحد المواقع بنطاق الفرع لا يحمل رخصة نظامية أو لوحة تعريفية، وقد تمت مداهمة الموقع، وتبين أنه يفتقر لجميع اشتراطات السلامة البيئية.

واتضح أن الموقع تديره عمالة أجنبية تحضر زيت السيارة بطريقة مخالفة، وتم مصادرة الكميات، وعدد من المعدات التي تم ضبطها بالموقع المخالف.

وجاء ذلك ضمن الجهود الرقابية التي تقوم بها أمانة جدة على جميع نطاقات المحافظة، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على صاحب العلاقة، حيث قفل الموقع بالأختام الرسمية وجاري العمل على متابعة المواقع غير النظامية لتطبيق الأنظمة واللوائح البلدية حيال كل ما يخالف الاشتراطات.